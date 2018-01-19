Лагард и Порошенко планируют встретиться в Давосе - МВФ
Петр Порошенко и Кристин Лагард
КИЕВ. 18 января. УНН. Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард и Президент Украины Петр Порошенко планируют встретиться в Давосе. Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь МВФ Джерри Райс, передает УНН.
"Лагард и Президент Порошенко планируют встретиться в Давосе. Я думаю, они обсудят прогресс реформ в Украине, в частности, тех, которые проложат путь к завершению пересмотра программы", - сказал он.
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Кроме того, в пятницу Лагард встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщил Райс.
Как сообщал УНН, 8 декабря во время телефонного разговора Петр Порошенко и Кристин Лагард скоординировали подходы к созданию Антикоррупционного суда в Украине, с учетом соответствующей инициативы Главы государства, а также обеспечения эффективной деятельности антикоррупционных институтов.