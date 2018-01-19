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МВФ ожидает корректировки Киевом закона о Антикоррупционный суд

МВФ ожидает корректировки Киевом закона о Антикоррупционный суд

КИЕВ. 18 января. УНН. Международный валютный фонд ожидает учета его замечаний, а также рекомендаций Венецианской комиссии относительно законопроекта о Антикоррупционном суде. Об этом заявил директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс во время брифинга в Вашингтоне, сообщает УНН.

"Введение Антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии является неотъемлемой частью программы (для Украины - ред.)", - отметил Райс.

Он подтвердил, что МВФ направил в этом месяце письмо украинской власти, в котором "выражается обеспокоенность руководства Фонда" относительно соответствия ряду условий в проекте закона об Антикоррупционном суде с обязательствами Украины в рамках программы МВФ и рекомендаций Венецианской комиссии.

"Мы надеемся, что власть учтет эти вопросы, которые вызывают обеспокоенность со стороны руководства МВФ, и проект закона будет изменен между чтениями в парламенте", - отметил Райс.

Напомним, во Всемирном банке приветствуют заявление Президента Украины Петра Порошенко относительно пересмотра законопроекта о создании Антикоррупционного суда с учетом международной критики.

Ранее СМИ сообщили, что МВФ в письме к украинской власти подчеркнул, что принятие президентского законопроекта о Антикоррупционном суде в его нынешней редакции будет означать нарушение Киевом своих обязательств перед международными партнерами.

Источник: УНН
Теги: МВФ, Киев, закон, Антикоррупционный суд
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