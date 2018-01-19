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В Нидерландах по меньшей мере три человека погибли из-за урагана

В Нидерландах по меньшей мере три человека погибли из-за урагана

КИЕВ. 18 января. УНН. По меньшей мере три человека умерли в голландской провинции Оверепид во время урагана, передает УНН со ссылкой на издание De Telegraaf.

Ранее метеорологи объявили в стране "красный" уровень опасности в связи с ураганным ветром. Сообщается, что в некоторых районах скорость ветра достигает 110-140 км/ч.

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Международный аэропорт Схипхол в Амстердаме отменил все рейсы из-за плохих погодных условий. Администрация аэропорта рассчитывает вскоре постепенно начать вводить рейсы в расписание.

Источник: УНН
Теги: Ураган, Нидерланды, жертвы
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