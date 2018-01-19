В МВФ отметили недостатки пенсионной реформы в Украине

КИЕВ. 18 января. УНН. Международный валютный фонд приветствует введение пенсионной реформы в Украине, однако отмечает, что она имеет ряд недостатков, которые необходимо устранить для того, чтобы украинцы получили эффективную пенсионную систему. Об этом сказал на брифинге директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, передает УНН.

"Украина недавно утвердила пенсионное законодательство", - отметил Райс, добавив, что реформа "вводит ряд важных положений для совершенствования пенсионной системы в Украине, но также имеет несколько недостатков".

В частности, отметил он, некоторые положения реформы "нивелируют смысл для людей работать дольше и способствовать поступлениям в (пенсионную - ред.) систему".

Такие изменения, по мнению Райса, не в полной мере обеспечивают справедливую и стабильную пенсионную систему.

"Поэтому мы считаем, что нужно приложить больше усилий для совершенствования этой системы", - подчеркнул он.

Напомним, Международный валютный фонд ожидает учета его замечаний, а также рекомендаций Венецианской комиссии по законопроекту о Антикоррупционном суде.