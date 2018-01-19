В МИД РФ разъяснили, как Украина нарушила Будапештский меморандум

КИЕВ. 18 января. УНН. Украина сама нарушила Будапештский меморандум, допустив Майдан. Об этом сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на ежегодной итоговой пресс-конференции в Москве, сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Россия не нарушала Будапештский меморандум, который гарантировал территориальную целостность Украины в ответ на отказ от ядерного оружия. По его словам, Украина это сделала сама, допустив Майдан. Вернее, ее нынешнее правительство, “которое пришло к власти в результате антиконституционного переворота”.

По его словам, сделало оно это тем образом, что “своей политикой, прежде всего по отношению к национальным меньшинствам, по сути само подорвало единство Украины и буквально вытолкнуло целый регион из ее состава”. О какой политике идет речь, в заявлении МИД не упомянуто.

“Мы много раз отвечали на такие вопросы, в том числе относительно Будапештского меморандума 1994 года, согласно которому Украина отказалась от ядерного оружия, а Россия, США и Великобритания гарантировали, не будут применять ядерное оружие против Украины. Напомню, что мы так и не применяли и не угрожали Украине ядерным оружием, поэтому никакого нарушения меморандума не произошло”, - заявил Лавров.

Также он заявил, что параллельно с меморандумом Украина в отдельном заявлении взяла на себя обязательство не поощрять расистские, неонацистские тенденции, а в 2014 году, во времена Майдана, якобы “грубо нарушила данные обязательства”.

Однако в ответ на это, посол Украины в Австрии Александр Щерба напомнил Лаврову первый пункт Будапештского меморандума, в котором Россия обязывалась уважать границы Украины, действующие с 1994 года.

Напомним, представитель Украины в подгруппе по безопасности трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Евгений Марчук, комментируя заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, сказал, что в Будапештском меморандуме указано, что не только ядерное, но и любое другое оружие никогда не будет использовано против Украины.