Регистрация | Вход |
USD: 28,78 0,1114  EUR: 35,21 0,2280 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 19 января 2018 06:37
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Врачи рассказали, как правильно моржевать на Крещение
Врачи рассказали, как правильно моржевать на Крещение
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Экс-чемпион мира Постол проведет бой против непобедимого американца

Экс-чемпион мира Постол проведет бой против непобедимого американца

КИЕВ. 18 января. УНН. Достигнута предварительная договоренность между президентом промоутерской компании “Elite Boxing Promotion” Степаном Черновецким и главой “DiBella Entertainment” Лу Дибелла о проведении поединка между экс-чемпионом мира по версии WBC в первом полусреднем весе Украинский Виктор Постол (29-1, 12 KO) и американцем Риджиса Прогрейсом (20 −0, 17 KO), сообщает УНН со ссылкой на страницу “Elite Boxing Promotion” в Facebook.

Поединок должен состояться 9 марта в Майами (США). На кону этого противостояния будет стоять титул “временного” чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе и его победитель в следующем бою должен будет оспаривать полноценный титул.

Отметим, что на днях Постол отправится в США, где будет проходить тренировочный лагерь к намеченному поединка.

Напомним, что в крайнем поединке Постол нанес поражение непобедимому узбекском бойцу.

Источник: УНН
Теги: бокс, спорт
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.