Экс-чемпион мира Постол проведет бой против непобедимого американца

КИЕВ. 18 января. УНН. Достигнута предварительная договоренность между президентом промоутерской компании “Elite Boxing Promotion” Степаном Черновецким и главой “DiBella Entertainment” Лу Дибелла о проведении поединка между экс-чемпионом мира по версии WBC в первом полусреднем весе Украинский Виктор Постол (29-1, 12 KO) и американцем Риджиса Прогрейсом (20 −0, 17 KO), сообщает УНН со ссылкой на страницу “Elite Boxing Promotion” в Facebook.

Поединок должен состояться 9 марта в Майами (США). На кону этого противостояния будет стоять титул “временного” чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе и его победитель в следующем бою должен будет оспаривать полноценный титул.

Отметим, что на днях Постол отправится в США, где будет проходить тренировочный лагерь к намеченному поединка.

Напомним, что в крайнем поединке Постол нанес поражение непобедимому узбекском бойцу.