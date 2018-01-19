У Президента пообещали учесть замечания МВФ по закону о Антикоррупционный суд

КИЕВ. 18 января. УНН. Голосование по закону о Высшем антикоррупционном суде пройдет на следующей сессии парламента. Об этом в кулуарах парламента заявила народный депутат Украины, представитель Президента в парламенте Ирина Луценко, передает корреспондент УНН.

“Я думаю, что активное голосование по этому вопросу будет в начале новой сессии, в феврале мы вступим в процесс и собственно начнем с этих двух важных вопросов — по антикоррупционному суда и деконцентрации вопросов земли”, — рассказала И. Луценко.

Она добавила, рекомендации по закону об Антикоррупционном суде, “которые предоставляются европейским сообществом и МВФ конечно будут учтены”.

“Давайте не забывать, что Президент предложил согласно Конституции, свое видение этого Антикоррупционного суда, как будут избираться судьи, но впереди очень серьезная работа депутатского корпуса. Я думаю, что это будет совместная депутатская работа, где будут наработаны замечания и изменения, учитывая те предложения, которые вносит и МВФ и Венецианская комиссия. Конечно будет найден консенсус и он (закон — ред.) Будет видоизменен в той или иной степени после включения в повестку дня”, - резюмировала И. Луценко.

Напомним, международный валютный фонд ожидает учета его замечаний, а также рекомендаций Венецианской комиссии по законопроекту о Антикоррупционный суд. Об этом заявил директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс во время брифинга в Вашингтоне.