20 ударов ножом: в Мариуполе раскрыто жестокое убийство женщины

КИЕВ. 18 января. УНН. Тело жительницы Мариуполя с ножевыми ранениями обнаружила мать убитой и вызвала полицию. Правоохранители сразу установили личность подозреваемого, а нашли его повешенным в соседнем доме, об этом сообщают в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области, передает УНН.

В полицию обратилась 58-летняя жительница, которая пришла домой и увидела свою дочь убитой. На место преступления выехал весь личный состав уголовного розыска Центрального отдела полиции и руководство областного главка.

“Выяснилось, что в этот вечер между бывшими супругами возникла ссора, которая и привела к трагическим последствиям. 20 ударов ножом поставили точку и в конфликте, и в жизни женщины”, — отмечают в пресс-службе Центрального отдела полиции Донецкой области.

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Установив местонахождение злоумышленника, полицейские нашли 30-летнего мужчину повешенным в соседнем доме. По предварительным выводам он самостоятельно ушел из жизни. Совещании открыты уголовные производства по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) и ст.115 с пометкой самоубийство Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, мертвого пенсионера с многочисленными ссадинами и синяками и клейкой лентой на голове, а также его сознания жену нашли в их собственном доме в одном из сел Каменско-Днепровского района Запорожской.