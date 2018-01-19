Сборная Украины сохранила место в рейтинге ФИФА

КИЕВ. 18 января. УНН. Сегодня Международная федерация футбола (ФИФА) обновила мировой рейтинг национальных сборных, в котором Украина заняла 35 место, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФИФА.

Наша национальная команда сохранила предыдущий показатель — 35 ступень. Сборная имеет в активе 781 балл и уступает Ирана 16-ю. На 18 пунктов “желто-голубые” опережают Австралию.

Отметим, что среди представителей Европы сборная Украины сейчас находится на 21 строчке.

Примечательно, что в топ-10 изменений не произошло — Германия первая, далее следует Бразилия, Португалия, Аргентина и Бельгия.

Добавим также, наибольший прогресс в топ-100 продемонстрировал Сальвадор +10 — 90, Тринидад и Тобаго +7 ступеней — 80.

Вместо этого сборная Гаити потеряла сразу 31 позицию — 87-ю.

Напомним, в международной компании Lindab, которая имеет производственные мощности под Варшавой, ответили на сообщение о якобы дискриминации украинских сотрудников. Соответствующее обращение предприятия обнародовало посольство Украины в Республике Польша на своей странице в Facebook.