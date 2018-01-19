"Ворскла" подписала голкипера молодежной сборной Украины

КИЕВ. 19 января. УНН. Вратарь молодежной сборной Украины по футболу Даниил Каневцев перешел из ФК “Металлист 1925” в состояние полтавской “Ворсклы”. Об этом сообщает пресс-служба полтавчан, передает УНН.

21-летний кипер молодежной сборной Украины поставил подпись под двухлетним контрактом с полтавской “Ворсклой”.

Несмотря на юный возраст Каневцев уже успел дебютировать в Премьер-лиге. Произошло это 2016 6 марта во домашнем матче его родного “Металлиста” против “Волыни”, отличившись игрой на “ноль” (не пропустил голов).

В текущем сезоне, уже за “Металлист 1925”, провел девять матчей, в шести из которых сумел оставить свои ворота на замке. По молодежной сборной Украины, то в прошлом году Даниил провел три встречи, в которых пропустил три гола, разделив поровну игровое время с другими вратарями сборной — Андреем Луниным и Дмитрием Безрукий.

Напомним, что “Ворскла” уже провела две контрольные игры в рамках зимней паузы, выиграв в обоих.