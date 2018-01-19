В ООН объяснили, почему генсек не высказался по убийству сербского политика в Косово

КИЕВ. 19 января. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш разделяет обеспокоенность по поводу убийства сербского политика Оливера Ивановича и осуждает это преступление. Об этом заявил в четверг официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, комментируя по просьбе ТАСС тот факт, что Гутерриш не высказался по поводу произошедшего, передает УНН.

“Мы относимся к этому очень серьезно”, — заверил Дюжаррик. Представитель генсека обратил внимание на заявление специального представителя генсека по Косово Захира Танина, который “высказывается от имени” административного главы всемирной организации. “Генеральный секретарь разделяет обеспокоенность, которую высказал его представитель, вместе с ним осуждает убийство”, — отметил Дюжаррик.

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Он привел в пример недавнего инцидента в Колумбии, где были убиты члены бывшей повстанческой группировки “Революционные вооруженные силы Колумбии”, которые трансформировались в политическую партию после заключения мирного соглашения с правительством страны. Дюжаррик обратил внимание, что Гутерриш не стал выступать с отдельным заявлением по этому поводу, и реакция пошла от развернутой в Колумбии миссии ООН.

Как ранее информировал УНН, лидер косовских сербов Оливер Иванович был застрелен во вторник в Косовска-Митровице, когда входил в офис возглавляемой им партии “Свобода, демократия, правда”. Президент Сербии Вучич уже назвал убийство терактом и нападением на весь сербский народ. Глава канцелярии по Косово и Метохии при Кабмине Марко Джурич заявил, что сербская делегация прерывает технический диалог с Приштиной в Брюсселе и возвращается в Белград.