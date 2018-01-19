В Донецкой области мужчина забил до смерти своего отца

КИЕВ. 19 января. УНН. Преступник сам вызвал “скорую”, сообщив, что его 75-летний отец внезапно умер. Однако в ходе осмотра места преступления правоохранители установили реальные обстоятельства смерти пенсионера: сын бил мужчину его же костылем, пока от ударов он не сломался, об этом сообщают в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области, передает УНН.

“44-летний задержанный проживал в квартире вдвоем со своим пожилым отцом. Вчера вечером сын пришел домой навеселе и начал выяснять с родственником отношения. Старенький стал спорить и сразу получил несколько ударов. Разъяренный сын продолжил „воспитывать“ своего отца и наносить удары по телу и голове, в том числе — костылем потерпевшего”, — отмечают в пресс-службе Бахмутского отдела полиции.

После чего дебошир пошел спать, а проснувшись утром увидел своего отца мертвым.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

Напомним, выехав на сообщение о семейной ссоре, полицейские застали в доме двух пьяных женщин, которые подрались. А рядом с ними — маленькую девочку, которая жила в холоде и антисанитарии, без внимания взрослых. За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей 36-летнюю мать привлечены к административной ответственности, его семью взято на профилактический учет полиции, об этом сообщают в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области.