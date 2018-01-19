Регистрация | Вход |
USD: 28,78 0,1114  EUR: 35,21 0,2280 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 19 января 2018 06:36
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Врачи рассказали, как правильно моржевать на Крещение
Врачи рассказали, как правильно моржевать на Крещение
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Месси стал лидером испанской Примеры по количеству нереализованных пенальти

Месси стал лидером испанской Примеры по количеству нереализованных пенальти

КИЕВ. 19 января. УНН. Бомбардир каталонской "Барселоны" вышел в лидеры сезона по отрицательным рейтингом, который включает нереализованные пенальти, информирует УНН со ссылкой на Орта.

Месси не удалось реализовать 11-метровый удар в поединке 1/4 финала Кубка Испании против “Эспаньола”. Аргентинец пробил в правый нижний угол ворот, однако голкипер угадал полет мяча и перевел его на угловой.

Таким образом, Месси не реализовал уже третий пенальти в сезоне испанской Примеры и по этому показателю ему нет равных.
Заметим, что Месси является лучшим бомбардиром чемпионата Испании — 17 голов, а также лидирует в снайперской гонке (17+8 голевых передач).

Как сообщалось ранее, “Барселона” проиграла матч “Эспаньолу”.

Источник: УНН
Теги: Барселона, Футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.