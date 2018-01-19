Месси стал лидером испанской Примеры по количеству нереализованных пенальти

КИЕВ. 19 января. УНН. Бомбардир каталонской "Барселоны" вышел в лидеры сезона по отрицательным рейтингом, который включает нереализованные пенальти, информирует УНН со ссылкой на Орта.

Месси не удалось реализовать 11-метровый удар в поединке 1/4 финала Кубка Испании против “Эспаньола”. Аргентинец пробил в правый нижний угол ворот, однако голкипер угадал полет мяча и перевел его на угловой.

Таким образом, Месси не реализовал уже третий пенальти в сезоне испанской Примеры и по этому показателю ему нет равных.

Заметим, что Месси является лучшим бомбардиром чемпионата Испании — 17 голов, а также лидирует в снайперской гонке (17+8 голевых передач).

Как сообщалось ранее, “Барселона” проиграла матч “Эспаньолу”.