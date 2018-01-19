На Прикарпатье задержали предпринимателя, который финансировал террористов "ДНР"

КИЕВ. 19 января. УНН. Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой задержала в Ивано-Франковской области бизнесмена, который изготавливал и поставлял военное снаряжение террористической организации “ДНР”, сообщает УНН со ссылкой на пресс-цент СБУ.

Как сообщает пресс-центр СБУ, уроженец Мариуполя, который в последнее время проживал во временно оккупированном Донецке, зарегистрировал за псевдозаконодательством оккупантов коммерческую структуру, которая принимала участие в обеспечении военным снаряжением и амуницией незаконных вооруженных формирований так называемой “ДНР”.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник получал сырье и комплектующие из РФ через закрытые Украиной пункты пограничного пропуска. Он в полном объеме платил все “налоги” до “госбюджета ДНР” боевиков, деньги от которых шли на финансирование незаконных вооруженных формирований террористов.

Правоохранители задержали злоумышленника в гостиничном номере на территории одного из туристических комплексов Прикарпатья, куда он приехал на отдых.

Сообщнику террористов объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Напомним, во Львове СБУ разоблачила администратора антиукраинских групп в соцсетях.