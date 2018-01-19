Израиль возобновляет работу посольства в Иордании

КИЕВ. 19 января. УНН. Израиль немедленно возобновляет работу своего посольства в Иордании после достижения соглашения об урегулировании прошлогоднего дипломатического инцидента. Об этом говорится в сообщении ТАСС, которое основывается на заявлении канцелярии премьер-министра еврейского государства, передает УНН.

“Посольство Израиля в Иордании немедленно возобновляет работу в полном объеме”, — говорится в документе. В ведомстве главы правительства заверили, что “Израиль придает большое значение стратегическим отношениям с Иорданией” и “обе страны будут действовать для развития сотрудничества и укрепления мирного договора между ними”.

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В канцелярии премьера также сообщили, что “Израиль и Иордания договорились об урегулировании инцидента в Аммане с участием израильского дипломата от 23 июля 2017 года” и еврейское государство “продолжит рассмотрение материалов, касающихся этого инцидента”.

Напомним, 23 июля 2017 охранник израильского посольства застрелил двух иорданцев во время ссоры при невыясненных до конца обстоятельствах в жилом комплексе диппредставительства. Вслед за этим инцидентом сотрудники посольства еврейского государства (около 30 человек) экстренно выехали из Аммана из соображений безопасности.