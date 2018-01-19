Тренер "Боруссии" о Ярмоленко: хотим увидеть от Андрея лучшую реализацию

КИЕВ. 19 января. УНН. Главный наставник “Боруссии” из Дортмунда Петер Штегер назвал аспект игры, который надо усовершенствовать вингеру сборной Украины Андрей Ярмоленко, сообщает УНН со ссылкой на издание Ruhr Nachrichten.

“Высоко оцениваю шансы Ярмоленко сыграть в следующем матче. Атмосфера в команде хорошая, все веселятся. Также я разговаривал с Андреем, мы хотим видеть от него лучшую реализацию моментов”, — отметил Штегер.

Напомним, что в предыдущем поединке Бундеслиги против “Вольфсбурга” наш соотечественник не использовал ряд голевых моментов, и в итоге команда не смогла забить (0: 0).

Как сообщал УНН, Коноплянка обогнал Ярмоленко в рейтинге лучших игроков нынешней Бундеслиги.