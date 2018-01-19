Регистрация | Вход |
USD: 28,78 0,1114  EUR: 35,21 0,2280 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 19 января 2018 06:37
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Врачи рассказали, как правильно моржевать на Крещение
Врачи рассказали, как правильно моржевать на Крещение
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Тренер "Боруссии" о Ярмоленко: хотим увидеть от Андрея лучшую реализацию

Тренер "Боруссии" о Ярмоленко: хотим увидеть от Андрея лучшую реализацию

КИЕВ. 19 января. УНН. Главный наставник “Боруссии” из Дортмунда Петер Штегер назвал аспект игры, который надо усовершенствовать вингеру сборной Украины Андрей Ярмоленко, сообщает УНН со ссылкой на издание Ruhr Nachrichten.

“Высоко оцениваю шансы Ярмоленко сыграть в следующем матче. Атмосфера в команде хорошая, все веселятся. Также я разговаривал с Андреем, мы хотим видеть от него лучшую реализацию моментов”, — отметил Штегер.

Напомним, что в предыдущем поединке Бундеслиги против “Вольфсбурга” наш соотечественник не использовал ряд голевых моментов, и в итоге команда не смогла забить (0: 0).

Как сообщал УНН, Коноплянка обогнал Ярмоленко в рейтинге лучших игроков нынешней Бундеслиги.

Источник: УНН
Теги: спорт, Футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.