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Парубий с Президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ обсудили стратегию будущего сотрудничества

Парубий с Президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ обсудили стратегию будущего сотрудничества

КИЕВ. 19 января. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий и Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели во время встречи обсудили, среди прочего, стратегию сотрудничества с организацией в 2018 году. Об этом сказал спикер парламента во время совместного брифинга с Церетели, передает УНН.

“Во время разговора мы проговорили и ту поддержку, которую оказывает парламентская ассамблея ОБСЕ Украина в наиболее тяжелые для нас времена, и обменялись мнениями о том, какой должна быть наша будущая стратегия в ближайшем периоде и во время нашего сотрудничества в 2018 году”, — сказал он.

Парубий отметил, что ключевыми для украинской стороны остаются вопросы прекращения огня, вывод российских войск и всех вооруженных сил формирований с территории Украины и восстановления Украинской-российской границы.

“Я отметил, что для нас остаются ключевыми моментами — это широкомасштабное прекращения огня, вывод российских войск и всех вооруженных сил формирований наемников Российской Федерации с территории Украины и восстановления над российско-украинскую границу украинскими войсками”, — отметил Парубий.

Напомним, несмотря на то, что закон о реинтеграции Донбасса был принят в редакции комитета, Президент, скорее всего, не будет накладывать на него вето. Такое мнение во время брифинга выразил спикер парламента Андрей Парубий.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Парубий
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