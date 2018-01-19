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Парламент вернется к закону про Антикоррупционный суд на следующей сессии - нардеп

Парламент вернется к закону про Антикоррупционный суд на следующей сессии - нардеп

КИЕВ. 19 января. УНН. Парламент вернется к рассмотрению законопроекта о Высшем антикоррупционный суд Украины на следующей сессии. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Украины, председатель парламентской фракции “народный фронт” Максим Бурбаки, передает УНН.

“Я уверен, что закон про Антикоррупционный суд будет в повестке дня следующей сессии и 6 февраля мы должны начать с этого законопроекта и включение его в повестку дня. Это важно для борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти”, - заявил М.Бурбак.

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Напомним, Верховная Рада Украины несколько раз провалила внесение законопроекта о Высшем антикоррупционный суд Украины в повестку дня.

Источник: УНН
Теги: Антикоррупционный суд
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