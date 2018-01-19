Во Львове зарегистрировано 79 случаев заболевания корью

КИЕВ. 19 января. УНН. На сегодня во Львове зарегистрировано уже 79 случаев заболевания корью. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета, передает УНН.

Так, по информации Львовского городского отдела ГУ №Львивський областной лабораторный центр МЗ Украины, по состоянию на утро сегодня во Львове зарегистрировано 79 заболевших корью, из них 58 - дети.

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Напомним, сегодня сообщалось, что в течение половины января 2018 в Закарпатье уже зафиксировано 242 случая заболевания корью.