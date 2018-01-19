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Во Львове зарегистрировано 79 случаев заболевания корью

Во Львове зарегистрировано 79 случаев заболевания корью

КИЕВ. 19 января. УНН. На сегодня во Львове зарегистрировано уже 79 случаев заболевания корью. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета, передает УНН.

Так, по информации Львовского городского отдела ГУ №Львивський областной лабораторный центр МЗ Украины, по состоянию на утро сегодня во Львове зарегистрировано 79 заболевших корью, из них 58 - дети.

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Напомним, сегодня сообщалось, что в течение половины января 2018 в Закарпатье уже зафиксировано 242 случая заболевания корью.

Источник: УНН
Теги: Львов, болезнь, корь
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