Великобритания и Франция к 2020 году создадут 10-тысячный экспедиционный корпус

КИЕВ. 19 января. УНН. Великобритания и Франция через два года создадут совместный экспедиционный корпус численностью 10 тыс. военнослужащих. Об этом заявила в четверг премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, информирует УНН со ссылкой на ТАСС.

Встреча прошла на территории Королевской военной академии в Сандхерсте под Лондоном в рамках первого официального визита Макрона в Великобританию с момента его избрания президентом Франции в прошлом году.

“Мы согласились с тем, что британо-французское сотрудничество по-прежнему имеет решающее значение для обороны Европы и вместе мы будем продолжать играть полномасштабную роль в укреплении безопасности в этой части мира. И сегодня мы можем подтвердить, что британо-французские объединеные общие экспедиционные войска будут готовы к быстрому и эффективному развёртыванию 10 тыс. военнослужащих для того, чтобы справиться с любой угрозой, до 2020 года”, — заявила глава правительства Соединенного Королевства.

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По словам Мэй, общие интересы Лондона и Парижа выходят далеко за пределы Европы и в том числе связанных с обеспечением безопасности и процветания стран Африки. В связи с этим британский премьер напомнила, что Соединенное Королевство и Франция активно взаимодействовали друг с другом в борьбе с распространением вируса Эбола. Особое внимание она уделила поддержке Лондоном антитеррористической операции Франции в Мали.

Таким образом страны договорились наращивать сотрудничество в сфере безопасности.

“Недавние террористические атаки по всей Европы подчеркивают масштабы трансграничных вызовов, с которыми мы сталкиваемся в области безопасности наших граждан”, — отмечается в документе. “Соединенное Королевство и Франция заявляют о своей неизменной приверженности совместной работе на двусторонней и многосторонней основе для углубления и расширения сотрудничества в правоохранительной деятельности, в области безопасности и в сфере уголовного правосудия для повышения безопасности граждан по всей Европе...”, - говорится в заявлении.

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В документе также отмечается, что к переговорам Макрона и Мэй руководители британской Секретной разведывательной службы, Службы безопасности и Центра правительственной связи встретились с французскими коллегами из главных управлений внешней и внутренней безопасности. “Такая встреча руководителей пяти разведывательных служб Великобритании и Франции состоялась впервые в истории двусторонних отношений”, — подчеркивается в заявлении.

Мэй и Макрона отметили также, что Франция и Великобритания намерены соединить свои усилия, чтобы “не допустить использования интернета террористами и другими преступниками”. “Мы призываем частный сектор обеспечить механизм идентифицирования и быстрого удаления из глобальной сети материалов, содержание которых противоречит закону”, — отмечается в коммюнике.

Как ранее сообщал УНН, разработка новых образцов ядерного оружия “малой мощности” увеличит риск войны США с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, пишет один из трех крупнейших еженедельных журналов США “Newsweek”. Издание отмечает со ссылкой на экспертов, Пентагон разрабатывает два новых образца ядерного оружия, чтобы успевать за Россией и Китаем. В черновом проекте ядерной доктрины США в адрес Москвы и Пекина поступают обвинения в наращивании ядерного потенциала, в отличие от Вашингтона, который, согласно проекту, идет в обратном направлении и сокращает арсеналы. Этим документ оговаривает необходимость “разработать и принять на вооружение новые средства для сдерживания и достижения своих целей, если сдерживание не удастся”.