Великобритания и Франция заявили о приверженности ядерной сделке с Ираном

КИЕВ. 19 января. УНН. Великобритания и Франция выразили приверженность соблюдению соглашения по ядерной программе Ирана. Об этом говорится в коммюнике, принятом в четверг по итогам встречи премьер-министра Терезы Мэй и президента Франции Эммануэля Макрона, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

“В том, что касается Ирана, мы вновь подтверждаем нашу полную приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и его осуществлению. Мы отмечаем его вклад в сохранение международного режима нераспространения ядерного оружия”, - говорится в документе.

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Одновременно Макрона и Мэй выразили обеспокоенность развитием ракетной программы Ирана. “Мы сохраняем обеспокоенность иранской программы создания баллистических ракет и действий Ирана в регионе, включая признаки того, что он оказывает поддержку хуситов в Йемене, — отмечается в документе. — Мы призываем международное сообщество прилагать больше усилий для продвижения мира и стабильности в этом регионе с целью решить проблему дестабилизирующей региональной деятельности Ирана”.

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Как ранее сообщал УНН, Иран отверг требования президента США Дональда Трампа о внесении серьезных изменений в договор об атомной программе. Об этом со ссылкой на министерство иностранных дел Ирана сообщает Deutsche Welle. В документе указывается, что Тегеран не согласится на внесение поправок и не примет на себя новых обязательств, которые выходят за рамки договора, заключенного в Вене в 2015 году.