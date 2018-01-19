Новости: Общество
Пятница, 19 января 2018, 15:01 • Ася Красоха
Количество украинцев уменьшилось на более чем 180 тысяч человек
КИЕВ. 19 января. УНН. Численность населения Украины продолжает сокращаться. По итогам января - ноября 2017 года численность населения уменьшилась на 181,5 тыс. человек или на 0,43%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает УНН.
“В течение января — ноября 2017 года численность населения уменьшилась на 181,5 тыс. человек”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что на 1 декабря 2017 года численность населения составляла 42 млн 403 тыс. человек.
Превышение числа умерших над числом живорожденных остается существенным: на 100 умерших — 64 живорожденные.
Напомним, в течение января — октября 2017 года численность населения Украины уменьшилась на 166,3 тыс. человек.
Источник: УНН
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