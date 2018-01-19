Регистрация | Вход |
USD: 28,78 0,1114  EUR: 35,21 0,2280 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 19 января 2018 18:38
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Минский процесс по Донбассу не будет перенесен ни в Астану, ни в Вену - Карасев
Минский процесс по Донбассу не будет перенесен ни в Астану, ни в Вену - Карасев
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Количество украинцев уменьшилось на более чем 180 тысяч человек

Количество украинцев уменьшилось на более чем 180 тысяч человек

КИЕВ. 19 января. УНН. Численность населения Украины продолжает сокращаться. По итогам января - ноября 2017 года численность населения уменьшилась на 181,5 тыс. человек или на 0,43%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает УНН.

“В течение января — ноября 2017 года численность населения уменьшилась на 181,5 тыс. человек”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на 1 декабря 2017 года численность населения составляла 42 млн 403 тыс. человек.

Превышение числа умерших над числом живорожденных остается существенным: на 100 умерших — 64 живорожденные.

Напомним, в течение января — октября 2017 года численность населения Украины уменьшилась на 166,3 тыс. человек.

Источник: УНН
Теги: Украина, численность, население
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.