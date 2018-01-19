Количество украинцев уменьшилось на более чем 180 тысяч человек

КИЕВ. 19 января. УНН. Численность населения Украины продолжает сокращаться. По итогам января - ноября 2017 года численность населения уменьшилась на 181,5 тыс. человек или на 0,43%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает УНН.

“В течение января — ноября 2017 года численность населения уменьшилась на 181,5 тыс. человек”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на 1 декабря 2017 года численность населения составляла 42 млн 403 тыс. человек.

Превышение числа умерших над числом живорожденных остается существенным: на 100 умерших — 64 живорожденные.

Напомним, в течение января — октября 2017 года численность населения Украины уменьшилась на 166,3 тыс. человек.