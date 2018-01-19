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ОБСЕ: за неделю на Донбассе 371 раз было использовано запрещенное вооружение

ОБСЕ: за неделю на Донбассе 371 раз было использовано запрещенное вооружение

КИЕВ. 19 января. УНН. На прошлой неделе Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала более 6 тысяч случаев нарушений режима прекращения огня. Это на 70% превышает соответствующий показатель предыдущей недели, заявил во время брифинга первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает корреспондент УНН.

“На прошлой неделе специальная мониторинговая миссия зафиксировала почти 6500 нарушений режима прекращения огня, что почти на 70% больше, чем на позапрошлой неделе. Увеличение количества зафиксированных случаев использования запрещенного вооружения было даже более поразительным: 371 на прошлой неделе, если сравнивать с шестью, которые были за неделю до того”, — сообщил А.Хуг.

По его словам, СММ ОБСЕ также отметила, что на прошлой неделе люди на востоке Украины остались без света, газа и проточной воды.

“На прошлой неделе СММ ОБСЕ также зафиксировала 46 единиц вооружения размещенных с нарушением согласованных линий отвода. Мы также констатировали наличие мин во многих местах, в том числе в районе Счастья... СММ также зафиксировали увеличение количества траншей вдоль линии соприкосновения, что свидетельствует о готовность к дальнейшему насилию”, — отметил А.Хуг.

Как сообщал УНН, в миссии ОБСЕ подтвердили гибель наблюдателя в Краматорске.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Донбасс, обстрелы
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