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В прошлом году жертвами конфликта на Донбассе стали более 40 детей - ОБСЕ

В прошлом году жертвами конфликта на Донбассе стали более 40 детей - ОБСЕ

КИЕВ. 19 января. УНН. В прошлом году СММ ОБСЕ подтвердила факт смерти или травмирования более 40 детей на территории Донбасса. Об этом заявил во время брифинга первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает корреспондент УНН.

"В прошлом году СММ ОБСЕ подтвердила факт смерти или травмирования более 40 детей. Многие из которых умерли или были на всю жизнь искалеченные от поражения осколками , - отметил он.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала более 6 тысяч случаев нарушений режима прекращения огня. Это на 70% превышает соответствующий показатель предыдущей недели.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Донбасс, дети, конфликт
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