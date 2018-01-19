"Vodafone" возобновил связь в Луганской области, в Донецкий сеть не работает

КИЕВ. 19 января. УНН. Мобильный оператор "Vodafone Украины" возобновил связь на временно неконтролируемой территории Луганской области. Об этом УНН сообщили в отделе внешних отношений "Vodafone Украина".

"Сообщаем о том, что 19.01 ремонтные работы по восстановлению связи на востоке Украины завершені. В Луганской области услуги связи предоставляются в полном объеме. В Донецкой области сеть не работает по неизвестным для нас причинам. Есть вероятность того, что оборудование выведено из строя или отсутствует электроснабжение", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 января мобильный оператор Vodafone, единственный который предоставлял услуги на неподконтрольной части территории Донбасса, к ребрендингу известный как "МТС-Украина", перестал работать на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

По сообщению технического персонала оператора, связь пропала в результате повреждения волоконно-оптической линии связи в зоне проведения АТО.