В сети продают игровые залы "под ключ"

КИЕВ. 19 января. УНН. В сети Интернет свободно продают игорные заведения "под ключ", передает УНН со ссылкой на соответствующее объявление.

Желающим предлагают приобрести за 4,5 тыс. долларов готовый игорный бизнес под брендом "Украинской национальной лотереи" (Космолот).

На фото под объявлением изображена техника, что визуально ничем не отличается от игровых автоматов. Более того, согласно реестру Минфина, таких мгновенных лотерей, как Totally wild, вообще не существует. Автор объявления указывает, что такой бизнес можно приобрести в Киеве, Киевской области, а также других городах Украины.

Впрочем, в полиции утверждают, что такое компьютерное оборудование не запрещено к обороту. На информационный запрос УНН, в Департаменте защиты экономики Нацполиции отметили, что "предложенные в объявлениях товары (компьютерное оборудование и аксессуары) не являются запрещенными к обращению, так же как и предлагаемые услуги (консультации по поводу оформления документации).

Напомним, игровые автоматы официально запрещены в Украине с 2009 года.

Ранее УНН сообщал, что компанию "УНЛ" неоднократно уличали в организации азартных игр под видом лотерей, в том числе "Фаворит". Эту же компанию обвиняли в уклонении налогов и нанесении ущерба бюджету Украины. Однако, точную сумму ущерба государству подсчитать не удалось, потому что фискальная служба за полтора года так и не проверила деятельность "УНЛ", проигнорировав соответствующее судебное решение.

СМИ называют УНЛ "любимцем" власти и связывают компанию с высокопоставленными чиновниками: нардепом от БПП Александром Третьяковым, экс-главой АП Борисом Ложкиным и экс-главой ФГИ Игорем Белоусом. Белоус в частности мог получить долю в компании путем передачи 40 помещений для игровых залов в Киеве.

Впервые Третьяков "засветился" в "УНЛ", когда в 2016 году там был обыск под предлогом обвинений в конвертационный деятельности. Сначала парламентарий отрицал какую-либо причастность к "Украинской национальной лотереи" - позже признал, что имеет опцион на покупку доли в этом бизнесе, который сможет реализовать сразу же после сложения депутатских полномочий.

Все конкуренты "УНЛ" с 2014 года заблокированы санкциями СНБО. По оценкам экспертов, "УНЛ" продвигают в монополисты лотерейного рынка, а способствует этому Минфин, который выписал под него лицензионные условия.