НАПК выявило конфликт интересов у председателя Госагентства по вопросам кино Ильенко

КИЕВ. 19 января. УНН. Для обеспечения реализации прав лица, привлекаемого к административной ответственности и имеющее право подать объяснения и замечания по содержанию протокола, к НАПК приглашен председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба НАПК, передает УНН.

Так, Национальное агентство установило, что находясь на руководящей должности центрального органа исполнительной власти, то есть будучи лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, на которую распространяется действие Закона Украины "О предотвращении коррупции" (далее - Закон), Председатель Госагентства Украины по вопросам кино в период 2016 - 2017 лет совершал действия и принимал решения в условиях реального конфликта интересов.

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения и противодействия коррупции выявило конфликт интересов у министра финансов Украины Александра Данилюка.