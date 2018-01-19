Украина закупила в Европе колбасы на более чем 2,7 млн долларов

КИЕВ. 19 января. УНН. За январь - ноябрь 2017 года Украина импортировала из Европы колбасы на 2 млн 752,1 тыс. долларов. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает УНН.

В частности, за 11 месяцев 2017 года Украина импортировала колбасы и аналогичных изделий из мяса, мясных субпродуктов или крови, готовых пищевых продуктов, изготовленных на основе этих изделий на 2 млн 752,1 тыс. долларов. Импорт осуществлялся только из Европы.

В тройку лидеров стран, с которыми Украина осуществляла импорт, вошли: Испания - на 1 млн 64,2 тыс. долларов, Италия - на 449,6 тыс. долларов и Польша - на 408,4 тыс. долларов.

В то же время, за указанный период Украина экспортировала колбасы на 934,8 тыс. долларов. В страны СНГ - на 393,6 тыс. долларов, в том числе в Азербайджан - на 178,2 тыс. долларов, в Молдову - на 211,9 тыс. долларов и в Российскую Федерацию - на 3,4 тыс. долларов.

В другие страны мира Украина экспортировала колбасы на 541,2 тыс. долларов, в том числе в ЕС - на 41,6 тыс. долларов (больше всего в Австрию - на 17 тыс. долларов), в страны Азии - на 352,5 тыс. долларов, в страны Африки - 0,9 тыс. долларов, в Америки - на 14 тыс. долларов, в Австралию и Океанию - на 2,7 тыс. долларов.

Напомним, в 2017 году стоимость мясной корзины выросла на 100 грн.