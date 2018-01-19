Лыжник на Закарпатье спровоцировал лавину

УЖГОРОД-КИЕВ. 19 января. УНН. На днях на Драгобрате сошла лавина, которую спровоцировал лыжник-экстремал. Соответствующее видео со ссылкой на пользователя Игоря Борисяка выложили в сети Facebook на странице Snegtravel, сообщает УНН.

Как прокомментировали УНН в Управлении ГСЧС в Закарпатской области, с видео видно, что лавина действительно сходит после спуска лыжника.

"Вероятно, его действия и спровоцировали сход снежной массы. Часть горного хребта, что попала в видео, действительно является достаточно крутым склоном. Сейчас там содержится ІІІ (значительный) уровень лавинной опасности", - отмечают в ведомстве спасателей.

На опубликованном в социальной сети видео автор съемки комментирует стремительный спуск лыжника как бегство от лавины. Однако теперь известно, что с мужчиной все в порядке, спасать его не пришлось.

Как ранее сообщал УНН, с начала года на Закарпатье сошло уже 7 снежных лавин.