Украинские виноделы стремятся отказаться от импортного винограда

КИЕВ. 19 января. УНН. В течение 2018 года украинские виноделы планируют довести объемы производства винограда до уровня потребностей населения. Это позволит отказаться от зарубежной продукции. Об этом в комментарии УНН рассказал генеральный директор корпорации "Укрвинпром" Владимир Кучеренко, очерчивая планы деятельности отрасли на 2018 год.

"Задачи, которые должны быть решены, - это закладка новых насаждений и доведение объемов производства винограда до уровня потребностей населения и виноделия, чтобы не импортировать его", - рассказал он.

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Также для виноделов продолжает оставаться актуальным вопрос упрощения перечня документов для получения аттестата производства, на основании которого субъекту хозяйствования выдается лицензия, отметил Кучеренко.

"На сегодня этот перечень составляет около 150 позиций. Все мы понимаем, что такое количество документов можно получать месяцами, что недопустимо для динамичного развития бизнеса", - пояснил директор "Укрвинпрома".

Как сообщал УНН, по данным экспертов, ассортимент украинского вина в отечественных магазинах уже сократился на четверть.

"Конечно, учитывая рост реальных расходов населения, многим украинцам сейчас не до вина, но сокращению рынка дополнительно способствует не очень рациональная политика крупнейших сетей в Украине, которые сокращают количество позиций украинских вин и делают акцент на импорте.

Общая тенденция свидетельствует о том, что ассортимент украинского вина в супермаркетах сократился в среднем на четверть", - отметил директор по маркетингу компании Eastern Beverage Trading Алексей Безуглый.

Добавим, что с начала года Украина импортировала вина на более чем 2,8 млн долларов.