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Новости: Криминал
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В центре Одессы произошла перестрелка

В центре Одессы произошла перестрелка

ОДЕССА-КИЕВ. 19 января. УНН. В центре Одессы произошла перестрелка, сообщает корреспондент УНН.

Инцидент произошел на ул.Новосельского. По предварительной информации, по меньшей мере один человек погиб.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют обстоятельства стрельбы. Проводится розыск других участников перестрелки.

Как сообщал УНН, 17 января в Киеве при попытке демонтажа МАФа произошла перестрелка, владелец кафе получил огнестрельное ранение.

Источник: УНН
Теги: Одесса, перестрелка
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