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АЧС помешала Украине заработать дополнительные 12 млн долл. на экспорте свинины

АЧС помешала Украине заработать дополнительные 12 млн долл. на экспорте свинины

КИЕВ. 19 января. УНН. Распространение африканской чумы свиней в Украине является одной из из самых весомых причин ослабления внешней торговли в течение 2016-2017 годов. Об этом заявила аналитик Ассоциации "Свинари Украины" Александра Бондарская, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АСУ.

"Если бы в Украине не было АЧС и при условии, что "аппетиты" Молдовы остались бы на уровне 2014-го года, и Армении - на уровне 2016-го, мы смогли бы реализовать за границу дополнительные 6 тыс. т свежего, охлажденного или мороженого мяса свиней. В деньгах это, соответственно, более 12 млн долл.", - пояснила Бондарская.

По ее словам, именно АЧС мешает открытию новых рынков и усилению позиций на уже существующих.

"В 2016-м от украинской свинины "отказались" сразу пять стран - соседние Россия, Беларусь, Армения, Молдова и Румыния, а в конце 2017 года к этому перечню добавилась еще и Венгрия", - добавила эксперт.

Напомним, с 2016 года в Украине было утилизировано около 78 тыс. голов свиней, а убытки от эпидемии АЧС уже превышают 1 млрд грн.

Неспособность власти эффективно реагировать на распространение болезни привела к значительному подорожанию свинины и сала.

Добавим, что, по словам нардепа Сергея Тригубенко, преодолеть АЧС уполномоченным органам мешает отсутствие профессиональных кадров.

Источник: УНН
Теги: экспорт, Украина, свинина, АЧС
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