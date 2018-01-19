Боевикам сократили финансирование: запретили бесплатные услуги в медучреждениях Донбасса

КИЕВ. 19 января. УНН. Из-за уменьшения финансирования боевики на Донбассе решили прекратить предоставление бесплатных медицинских услуг в больницах. Об этом, со ссылкой на данные разведки, сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Максим Праута, передает УНН.

"Из-за значительного уменьшения объемов российского финансирования фейковых республик, в местных медицинских учреждениях размещают объявления о прекращении оказания медицинских услуг бесплатного. Обслуживание пациентов, в том числе и коллаборационистов, будет проводиться исключительно за их счет", - сообщил Праута.

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