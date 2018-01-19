Порошенко обсудил с Юнкером вопрос Антикоррупционного суда

КИЕВ. 19 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора обсудил с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером вопрос Антикоррупционного суда. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Президента, передает УНН.

"Собеседники обсудили прогресс в украинских реформах, в частности вопрос Антикоррупционного суда. Петр Порошенко подчеркнул, что Антикоррупционный суд должен быть создан в соответствии с Конституцией Украины и в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии", - сказано в сообщении.

Отмечается, что собеседники договорились продолжить диалог в Давосе во время Всемирного экономического форума.

Как сообщал УНН, голосование по закону о Высшем антикоррупционный суд пройдет на следующей сессии парламента.