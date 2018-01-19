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США рекордно упали в рейтинге глобального лидерства

США рекордно упали в рейтинге глобального лидерства

КИЕВ. 19 января. УНН. За год президентства Трампа США рекордно упали в рейтинге глобального лидерства. Об этом говорится в исследовании Rating World Leaders 2018, обнародованные институтом Gallup.

Рейтинг одобрения политики США в мире находится на уровне 30%. Наиболее высоко в мире оценивают лидерство Германии.

"Глобальная повестка лидерства меняется. Германия сместила США в качестве наиболее популярной глобальной державы в мире", - говорится в исследовании.

Отмечено также, что наибольшее падение поддержки США наблюдается среди союзников страны в НАТО и торговых партнеров.

Больше всего популярность США упала в Канаде - сразу на 40 пунктов; и в Мексике - на 28 пунктов.

"Возможно, слишком рано оценивать внешнюю политику Трампа America first как успешную или провальную, однако это исследование показывает, что партнерства и альянсы США - в зоне риска", - отмечают в Gallup.

Опросы проводились в 134 странах.

Напомним, ранее сообщалось, что мэр Нью-Йорка Де Блазио выступил на марше против политики президента США Дональда Трампа по мигрантов из бедных стран.

Источник: УНН
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