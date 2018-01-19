Стрельба в Одессе: преступник убит, трое полицейских ранены

КИЕВ. 19 января. УНН. В результате стрельбы в центре Одессе ранены трое полицейских, один из них находится в тяжелом состоянии, преступник застрелен на месте. Об этом в Facebook сообщил советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, передает УНН.

"Преступник был застрелен на месте, трое полицейских ранены, один тяжелый, находятся в медицинском учреждении", - сообщил Форостяк.

Отмечено, что по адресу стрельбы работали участковый и оперативник одного из отделов полиции в Одессе, где по предварительным данным скрывалась лицо, которое разыскивалось за правонарушения предусмотренные ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганские действия с применением огнестрельного оружия). Правонарушитель применил огнестрельное оружие, ранив трех полицейских, и был застрелен на месте правоохранителями, которые были вызваны на подмогу.

Как сообщал УНН, в центре Одессы произошла перестрелка.