Германия стала лидером по импорту украинского вина

КИЕВ. 19 января. УНН. За январь - ноябрь 2017 года Украина экспортировала вина на 31 млн 491,6 тыс. долларов. Среди европейских стран лидером по импорту украинского вина стала Германия, которой Украина поставила вина на 579,6 тыс. долларов. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает УНН.

В частности, за 11 месяцев 2017 года Украина экспортировала вин виноградных, включая вина крепленые и виноградного сусла на 31 млн 491,6 тыс. долларов.

В страны СНГ было экспортировано вина на 19 млн 688,6 тыс. долларов (больше всего в Российскую Федерацию - на 15 млн 314,2 тыс. долларов, меньше всего в Узбекистан - на 14,4 тыс. долларов).

В другие страны было экспортировано вина на 11 млн 803 тыс. долларов.

В страны Евросоюза - на 1 млн 7,3 тыс. долларов (больше всего в Германию - на 579,6 тыс. долларов, меньше всего в Австрию - на 0,1 тыс. долларов).

В страны Азии было экспортировано вина на 4 млн 851 тыс. долларов, в Африку - на 208,6 тыс. долларов, Америку - на 333,3 тыс. долларов, Австралию и Океанию - 0,9 тыс. долларов.

За этот же период Украина экспортировала игристых вин на 6 млн 621,7 тыс. долларов.

В страны СНГ - на 2 млн 592,7 тыс. долларов, в Европу - на 801,4 тыс. долларов, в страны Азии - на 644,3 тыс. долларов, в Африку - на 78,4 тыс. долларов, Америку - на 171,7 тыс. долларов.

Напомним, по оценкам экспертов, украинский брендовый алкоголь соответствует мировым стандартам качества. А украинцы все чаще предпочитают алкоголь отечественного производства.

Как сообщал УНН, по словам генерального директора компании Eastern Beverage Trading Ольги Ивушкиной, отечественное виноделие имеет хорошие шансы выхода на международную арену.

"Отмечу, что отечественное виноделие имеет хорошие шансы к развитию и выходу на международную арену. В случае государственной поддержки этого процесса хотя бы на уровне той же налоговой политики - наша винная отрасль может конкурировать за потребителя и с грузинским, и с итальянским производителем. Некоторые наши вина по качеству уже не уступают "иностранцам". "Коктебель", например, представляет довольно качественные сортовые вина "Мерло", "Каберне", "Шардоне". Поэтому эксперты действительно сходятся во мнении, что этот рынок "обречен" на успех, однако для этого требуется время и понимание со стороны регуляторов рынка", - подчеркнула она.