Исследование: более 40% граждан ассоциируют с Украиной понятия "демократия"

КИЕВ. 19 января. УНН. В общем 42% респондентов ассоциируют с Украиной понятие "демократия". Об этом говорится в исследовании социологической службы Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, передает УНН.

“С Украиной респонденты чаще всего ассоциируют понятие "демократия" (42%), "свобода" (40%) и "гуманность" (36%). Хотя, относительно понятия "гуманность", то примерно столько же респондентов (35%) не ассоциируют его ни с Украиной, ни с Россией. Лишь 2% респондентов ассоциируют прежде всего с Россией понятие “демократия”, только 3% — понятие “гуманность”, 4% — понятие “свобода”, “справедливость” и “уважение к правам личности”.

Вместе с тем, с Россией прежде всего ассоциируются понятия “агрессия” (66%), “диктатура” (60%), “жестокость” (57%). В большей степени с Украиной эти три понятия ассоциируют только соответственно 3%, 4% и 3% респондентов.

Понятие “справедливость” (25%) и “уважение к правам личности” (21%) респонденты ассоциируют чаще с Украиной, чем с Россией, но относительное большинство (47%) не ассоциируют эти понятия с одной из этих двух стран. Более половины респондентов (51%) не ассоциируют не с Украиной, ни с Россией понятия “благосостояние” (18% ассоциируют его прежде всего с Украиной, а 9% — с Россией). 55% опрошенных ассоциируют не с Украиной, ни с Россией понятие “стабильность” (12% в первую очередь ассоциируют его с Украиной, столько же — с Россией).

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива с 15 по 19 декабря 2017 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2004 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, ранее сообщалось, что лишь 2,5% украинцев считают борьбу с коррупцией в Украине “вполне успешной”.