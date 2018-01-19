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Доллар и евро в обменниках прибавили в цене

Доллар и евро в обменниках прибавили в цене

КИЕВ. 19 января. УНН. По состоянию на 19 января, доллар в обменниках стоит 28,9 грн/долл., а евро - 35,4 грн/евро, передает УНН со ссылкой на данные сайта Курс Денег.

Согласно информации портала, в обменниках основные курсы валют установлены на таком уровне:

  • 28,905 гривен за доллар (+0,079);
  • 35,495 гривен за евро (+0,190);
  • 0,514 гривен за российский рубль (+0,003);
  • 40,267 гривен за фунт стерлингов (+0,287).

По сравнению с предыдущим днем ​​курсы этих валют выросли.

Напомним, официальный курс гривны установленный Национальным банком на 19 января составляет 28,77 грн/долл.

Ранее сообщалось, что после волны девальвации в январе-феврале, весной гривна немного укрепится к 27-28,5 грн за доллар.

Источник: УНН
Теги: курс валют, обменные пункты, курс доллара, курс гривни
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