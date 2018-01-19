Подростковый возраст длится от 10 до 24 лет - ученые

КИЕВ. 19 января. УНН. Подростковый возраст у молодых людей длится от 10 до 24 лет, хотя принято считать, что этот срок истекал в 19 лет. Соответствующее исследование медицинского журнала Lancet опубликовало в пятницу издание BBC, передает УНН.

Постиндустриальным странам необходимо новое определение подросткового возраста, говорят эксперты, участвовавшие в опросе журнала. Если раньше европейцы вступали во взрослую жизнь в 19 лет, то сегодня это происходит в среднем в 24 года. Новую норму нужно отразить в законах, считает ряд экспертов.

Основные причины повышения возраста взросления - социальные, говорится в статье. Сегодня в постиндустриальных странах молодые люди дольше получают образование, позже женятся и заводят детей.

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"Возрастные категории всегда достаточно произвольные, но сегодня наше понимание подросткового периода слишком узко Период с 10 до 24 лет подходит лучше, учитывая то, как сегодня развиваются подростки", - считает директор центра детского здоровья Королевской детской больницы в Мельбурне профессор Сьюзан Сойер.

По ее мнению, изменения должны повлиять на социальную политику в западных странах. Например, Сойер предлагает продлить действие социальных услуг по поддержке молодежи до 25 лет.

С ней не согласна доктор Джен Маквариш, социолог из Кентского университета.

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По мнению Маквариш, предложенные меры приведут к тому, что желание подростков стать независимыми будет восприниматься как патологическое.

"Нет ничего безвозвратно инфантильного в том, чтобы провести первые годы после двадцати, получая высшее образование, или экспериментируя с поиском работы... Общество должно задавать как можно более высокую планку для следующего поколения", - считает она.