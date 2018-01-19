Стрельба в Одессе: правоохранители штурмуют помещение, где скрывался преступник

КИЕВ. 19 января. УНН. В Одессе правоохранители штурмуют помещение, где скрывался преступник, который устроил вооруженное сопротивление и при задержании был застрелен. Об этом сообщил председатель Нацполиции Украины Сергей Князев, передает УНН.

"В 15:30 в Одессе работники уголовного розыска задерживали разыскиваемого преступника, который при задержании оказал вооруженное сопротивление. Ранены трое полицейских. На подмогу прибыл наряд патрульной полиции и вступил в огневой бой с преступником. Во время сопротивления стрелок был обезврежен. Сейчас боевая операция в Одессе продолжается. Полицейские штурмуют помещения, в котором скрывался преступник и которое ведет прямо в одесские катакомбы", - написал С.Князев.

По его словам, медики борются за жизнь правоохранителей.

Как сообщал УНН, 19 января в результате стрельбы в центре Одессе ранены трое полицейских, один из них находится в тяжелом состоянии, преступника застрелен на месте.