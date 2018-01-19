МинВОТ предусмотрел на этот год около 94 млн грн для украинских заложников

КИЕВ. 19 января. УНН. В программе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц на этот год предусмотрено около 94 млн грн для обеспечения помощи лицам, которые были незаконно лишены свободы в ОРДЛО. Об этом сегодня сообщил на пресс-конференции руководитель офиса Уполномоченного Президента Украины по вопросам реабилитации участников АТО Наталья Зарецкая, передает УНН.

"В бюджете на этот год нашим министерством предусмотрено финансирование по программе "Мероприятия по защите и обеспечению прав и интересов лиц, лишенных личной свободы в результате действий незаконных вооруженных формирований и/или органов власти Российской Федерации на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия"... около 94 млн грн", - сказал он.

Тука уточнил, что эта сумма предусмотрена не только для тех лиц, которые уже освобождены, а вообще для всех, кто подпадает под эту категорию.

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