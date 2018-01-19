Регистрация | Вход |
USD: 28,78 0,1114  EUR: 35,21 0,2280 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 19 января 2018 18:38
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Минский процесс по Донбассу не будет перенесен ни в Астану, ни в Вену - Карасев
Минский процесс по Донбассу не будет перенесен ни в Астану, ни в Вену - Карасев
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

В НБУ заявили, что Гонтарева была готова выступить с отчетом в Раде

В НБУ заявили, что Гонтарева была готова выступить с отчетом в Раде

КИЕВ. 19 января. УНН. Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева была готова сегодня с отчетом в Верховной Раде. Об этом сообщила пресс-служба НБУ в сети Facebook, сообщает УНН.

"Друзья, это фотоответ на упреки некоторых политиканов о том, что Валерия Гонтарева находится за пределами Украины. Сегодня она ожидала возможности выступить с отчетом в Верховной Раде Украины и посетила НБУ", - говорится в сообщении.

Напомним, на сайте парламента зарегистрирован проект президентского постановления № 7500 от 18.01.2018 об увольнении Гонтаревой В.А. с должности Председателя Национального банка Украины.

                             

Источник: УНН
Теги: НБУ, Гонтарева, отчет, Рада
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.