В НБУ заявили, что Гонтарева была готова выступить с отчетом в Раде

КИЕВ. 19 января. УНН. Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева была готова сегодня с отчетом в Верховной Раде. Об этом сообщила пресс-служба НБУ в сети Facebook, сообщает УНН.

"Друзья, это фотоответ на упреки некоторых политиканов о том, что Валерия Гонтарева находится за пределами Украины. Сегодня она ожидала возможности выступить с отчетом в Верховной Раде Украины и посетила НБУ", - говорится в сообщении.

Напомним, на сайте парламента зарегистрирован проект президентского постановления № 7500 от 18.01.2018 об увольнении Гонтаревой В.А. с должности Председателя Национального банка Украины.