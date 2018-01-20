Доходность гривневых ОВГЗ падает три месяца подряд

КИЕВ. 19 января. УНН. В декабря 2017 года средняя доходность по гривневым ОВГЗ составляла около 15% -18%. Падение средневзвешенной ставки годовой доходности наблюдается 3 месяца подряд, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

“В течение декабря 2017 года средняя доходность по гривневым ОВГЗ составляла около 15% −18% при минимальной доходности, зафиксированной на уровне 9,24%, и максимальной 18,9%. В течение 3 месяцев подряд наблюдается падение средневзвешенной ставки годовой доходности, которая является предметом заключенных биржевых контрактов с ОВГЗ”, - сообщили в НКЦБФР.

Отмечается, что с начала года наблюдается интерес инвесторов к государственным облигациям со среднесрочным сроком погашения.

“Эта тенденция является положительным индикатором и свидетельствует о росте доверия инвесторов к государственным долговым инструментам. В то же время ликвидность ОВГЗ со сроком погашения три и более лет — минимальная”, - добавили в НКЦБФР.

Также добавляется, что организованный рынок по структуре торгов в разрезе финансовых инструментов фактически является рынком обращения государственных облигаций (90%). Объемы торгов с другими ценными бумагами остаются на минимальном уровне и состоят в основном из нескольких эмитентов, спрос на ценные бумаги которых формируется ограниченным кругом участников.

Напомним, НКЦБФР предложила изменить правила биржевой торговли и сделать торги облигациями внутреннего государственного займа более прозрачными.