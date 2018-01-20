Регистрация | Вход |
USD: 28,84 0,0673  EUR: 35,35 0,1400 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 20 января 2018 06:43
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Минский процесс по Донбассу не будет перенесен ни в Астану, ни в Вену - Карасев
Минский процесс по Донбассу не будет перенесен ни в Астану, ни в Вену - Карасев
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Мэй не одобрила идею строительства моста во Францию

Мэй не одобрила идею строительства моста во Францию

Тереза Мэй

КИЕВ. 19 января. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй не поддержала идею британского министра иностранных дел Бориса Джонсона о строительстве моста во Францию ​​через пролив Ла-Манш. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на представителя премьера, передает УНН.

Представитель сказал, что Т.Мэй не поддержала эту идею, но отметил, что она и глава МИД поддерживают соглашение по созданию панели экспертов, которые будут обсуждать важные проекты вместе с Францией, в том числе и вопросы инфраструктуры.

Напомним, ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон поддержал идею строительства моста между Соединенным Королевством и Францией, поскольку один железнодорожный тоннель под Ла-Маншем не способен удовлетворить потребности обеих стран в перемещении людей и товаров через границу.

Источник: УНН
Теги: Франция, Великобритания, Тереза Мэй
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.