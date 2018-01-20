Мэй не одобрила идею строительства моста во Францию

КИЕВ. 19 января. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй не поддержала идею британского министра иностранных дел Бориса Джонсона о строительстве моста во Францию ​​через пролив Ла-Манш. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на представителя премьера, передает УНН.

Представитель сказал, что Т.Мэй не поддержала эту идею, но отметил, что она и глава МИД поддерживают соглашение по созданию панели экспертов, которые будут обсуждать важные проекты вместе с Францией, в том числе и вопросы инфраструктуры.

Напомним, ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон поддержал идею строительства моста между Соединенным Королевством и Францией, поскольку один железнодорожный тоннель под Ла-Маншем не способен удовлетворить потребности обеих стран в перемещении людей и товаров через границу.