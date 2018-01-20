Польский суд оштрафовал трех молодых людей за уничтожение украинского флага

КИЕВ. 19 января. УНН. Суд оштрафовал трех молодых людей, которые в сентябре прошлого года на Рыночной площади польского города Свидниця сняли украинский флаг, потоптали его и вытерли обувь, передает УНН со ссылкой на “Польское радио”.

В частности, 20-летняя Катажина С., 21-летняя Марта В. и 25-летний Анджей Б. должны возместить владельцу стоимость флага — 150 злотых и заплатить штраф — 300 злотых каждый.

Отмечается, что в сентябре прошлого года видеокамера муниципальной стражи на свидницкой Площади рынок зафиксировала трех молодых людей, которые снимали с дома украинский флаг. Его повесило над входом в Студенческую промышленно-торговую палату агентство по трудоустройству Smart Work, офис которого располагается в том здании.

На записи видно, как девушка залезла на плечи парню и сняла флаг. Затем они пошли с ним на улицу Францишканскую, где два человека топтали и вытирали о флаг свою обувь.

Муниципальная стража задержала компанию на месте и вызвала полицию, а на своем портале сообщила, что было “осуществлено публичное надругательство, уничтожено и повреждено” флаг, а задержанные подозреваются в совершении одной из статей Уголовного кодекса Польши. Согласно ей, “тот, кто на территории Польши унижает, уничтожает, повреждает или устраняет один из государственных символов иностранного государства, установленный в общественном месте представительством этого государства или по распоряжению польского органа власти”, наказывается штрафом, ограничением свободы или лишением свободы на срок до одного года“.

Однако полиция в Свиднице выдвинула задержанным обвинение в “краже и уничтожении имущества”. Правоохранители заявили, что над флагом не было совершено надругательство, поскольку его повесила частная фирма, а не правительство или орган власти.

Напомним, на Луганщине будут судить несовершеннолетнего, который публично поджег флаг Украины.