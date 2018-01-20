"Динамо" потерпело поражение в первом спарринге в Испании

КИЕВ. 19 января. УНН. Киевское "Динамо" провело свой первый контрольный матч на тренировочном сборе в Марбелье (Испания) против швейцарского клуба "Санкт-Галлен", сообщает корреспондент УНН.

На 12 минуте сверхдальний удар Рунера прошел в нескольких сантиметрах от стойки ворот Маханькова. Киевляне больше контролировали мяч, но до острых моментов дело не доходило. Зато швейцарцы не упустили свою возможность. Кедрик Иттен на 34 минуте опередил Бурду и борьбе на втором этаже и нанес результативный удар головой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" отправилось в Испанию на первый зимний тренировочный сбор

Единственный голевой момент "динамовцы" имели после возобновления игры - мяч пролетел в считанных сантиметрах от стойки после удара Кадара с подачи Калитвинцева. Под занавес игры несогласованные действия Алибекова, Морозюка и голкипера Бущана привели к голу Яниса Тафера - 2:0.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нападающий "Динамо" Кравец стал футболистом турецкого клуба

Состав "Динамо" в 1-м тайме: Маханьков - Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич - Шепелев, Буяльский, Гармаш, Вербич, Гонсалес - Хльобас, во 2-м: Бущан - Морозюк, Хачериди, Кадар, Миколенко - Алибеков, Ротань, Смирный, Калитвинцев, Шапаренко - Беседин.

Добавим, что завтра "бело-синих" ожидает противостояние с норвежским "Хаугесундом".