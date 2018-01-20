В Италии женщина оставила коту в наследство 30 тысяч евро

КИЕВ. 19 января. УНН. В итальянском городе Порденоне женщина оставила коту по кличке Джерри наследство в 30 тысяч евро. Об этом сообщает La Stampa, передает УНН.

Женщина считала питомца главным существом в ее жизни и пожелала, чтобы члены ее семьи в случае болезни животного не жалели денег для его лечения, при необходимости продавая антиквариат и ювелирные украшения.

"Кот Джерри был ее любимцем, больше, чем сын. Остается только уважать пожелания", - заявила дочь хозяйки кота.

Отмечено также, что кот был бездомным, хозяйка подобрала его на улице несколько лет назад. Сейчас он уже начал пользоваться своим наследством – дважды в день ест креветки и спит на четырех разных кроватях, в зависимости от настроения.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской случился пожар в приюте для животных "Уголек".