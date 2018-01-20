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Instagram теперь показывает последнюю активность пользователей

Instagram теперь показывает последнюю активность пользователей

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КИЕВ. 19 января. УНН. Социальная сеть Instagram начала показывать статус активности пользователей, передает УНН.

Функция Show Activity Status (“Показывать статус активности”) по умолчанию включена в приложениях для Android и iOS. Узнать, когда кто-нибудь из друзей в последний раз был онлайн, можно, перейдя на страницу с личными сообщениями.

Функция напоминает аналогичные в таких приложениях, как Facebook Messenger и WhatsApp.

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Эта информация будет отображаться для пользователей, с которыми велась переписка в Direct — это функция, которая позволяет лично отправить пользователю фото, видео или текстовое сообщение.

На данный момент пользователи могут отключить такую ​​функцию для своего аккаунта. Для этого необходимо нажать на переключатель возле пункта Show Activity Status в разделе “настройках”. В таком случае пользователь не сможет следить за статусом активности других, однако остальные все равно будет видеть его активность.

Как сообщал УНН, Марк Цукерберг потерял три миллиарда долларов из-за смены ленты Facebook.

Источник: УНН
Теги: Instagram
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