Instagram теперь показывает последнюю активность пользователей
КИЕВ. 19 января. УНН. Социальная сеть Instagram начала показывать статус активности пользователей, передает УНН.
Функция Show Activity Status (“Показывать статус активности”) по умолчанию включена в приложениях для Android и iOS. Узнать, когда кто-нибудь из друзей в последний раз был онлайн, можно, перейдя на страницу с личными сообщениями.
Функция напоминает аналогичные в таких приложениях, как Facebook Messenger и WhatsApp.
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Эта информация будет отображаться для пользователей, с которыми велась переписка в Direct — это функция, которая позволяет лично отправить пользователю фото, видео или текстовое сообщение.
На данный момент пользователи могут отключить такую функцию для своего аккаунта. Для этого необходимо нажать на переключатель возле пункта Show Activity Status в разделе “настройках”. В таком случае пользователь не сможет следить за статусом активности других, однако остальные все равно будет видеть его активность.
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