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Пентагон назвал Россию и Китай "конкурентами США"

Пентагон назвал Россию и Китай "конкурентами США"

КИЕВ. 19 января. УНН. Пентагон в новой стратегии национальной безопасности включил Россию и Китай в перечень конкурентов США, передает УНН.

"Долгосрочная стратегическая конкуренция с Китаем и Россией является приоритетом для министерства, а также требует увеличения и поддержки инвестиций, что объясняется масштабами угрозы, которую они несут для безопасности и процветания США", - говорится в стратегии.

В документе также отмечается, что Пентагон планирует и дальше противостоять режимам КНДР и Ирана.

Напомним, власти США планируют разработать новую ядерную боеголовку и оснастить ею собственные баллистические ракеты с целью сдерживания России в случае возникновения конфликта в Восточной Европе.

Источник: УНН
Теги: США, Китай, РФ, Пентагон
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