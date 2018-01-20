Пентагон назвал Россию и Китай "конкурентами США"

КИЕВ. 19 января. УНН. Пентагон в новой стратегии национальной безопасности включил Россию и Китай в перечень конкурентов США, передает УНН.

"Долгосрочная стратегическая конкуренция с Китаем и Россией является приоритетом для министерства, а также требует увеличения и поддержки инвестиций, что объясняется масштабами угрозы, которую они несут для безопасности и процветания США", - говорится в стратегии.

В документе также отмечается, что Пентагон планирует и дальше противостоять режимам КНДР и Ирана.

Напомним, власти США планируют разработать новую ядерную боеголовку и оснастить ею собственные баллистические ракеты с целью сдерживания России в случае возникновения конфликта в Восточной Европе.